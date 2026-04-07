Morte Domenico nuova querela contro il chirurgo Oppido

Questa mattina è stata presentata una querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido. La denuncia, depositata dall’avvocato Francesco Petruzzi per conto dei genitori di Domenico, riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie pubblicate in ambito mediatico. Domenico, un bambino di due anni, è deceduto dopo aver subito un trapianto presso un ospedale. La vicenda si aggiunge a un procedimento legale in corso.

Una querela per diffamazione a mezzo stampa è stata presentata nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido, questa mattina, dall'avvocato Francesco Petruzzi, per conto di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, genitori di Domenico, il bambino di due anni deceduto dopo il trapianto all'ospedale Mondaldi di Napoli di un cuore danneggiato durante il trasporto dal Bolzano. La querela fa riferimento a quanto detto a una giornalista del programma televisivo Mi manda Rai 3 da Oppido, che il 23 dicembre scorso guidava il team che ha effettuato il trapianto al Monaldi. In particolare la frase "abbiamo detto tutto dall'inizio", pronunciata al telefono dal medico, è ritenuta nel contesto televisivo e nell'ambito della vicenda clinica del bambino, "lesiva dell'onore e della reputazione della querelante Mercolino Patrizia". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Domenico Caliendo: depositata la querela per diffamazione contro il cardiochirurgoDomenico Caliendo: i genitori querelano il cardiochirurgo Oppido per le dichiarazioni a RaiTre. Scontro sulla verità del trapianto fallito al Monaldi. 2anews.it

Sono destinate a far discutere, e probabilmente ad avere anche conseguenze legali, le affermazioni del cardiochirurgo Guido Oppido, tra i medici indagati per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo deceduto a fine febbraio all'ospedale Mo - facebook.com facebook

La morte di Domenico, Oppido interrogato per tre ore e mezza. Gli avvocati: «Cuore danneggiato Nessuna comunicazione» x.com