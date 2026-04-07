Morte del piccolo Domenico i genitori querelano il cardiochirurgo Oppido | Ci disse tutto dall' inizio? Falso

I genitori del bambino morto il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore fallito presso l'ospedale Monaldi di Napoli hanno presentato una querela contro il cardiochirurgo coinvolto. La causa riguarda le affermazioni fatte dal medico riguardo alle informazioni fornite ai genitori prima dell’intervento. Secondo i genitori, le dichiarazioni del medico non corrisponderebbero ai fatti e contestano la versione data dall’equipe medica.

La famiglia di Taurano contesta le dichiarazioni rilasciate a Mi manda RaiTre: la madre sostiene di aver appreso dai giornali del cuore danneggiato durante il trasporto I genitori del piccolo Domenico, morto il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli, passano alle vie legali. Nel corso di una trasmissione di Mi manda RaiTre, il dottor Oppido aveva dichiarato: «Abbiamo detto tutto dall'inizio» ai genitori del piccolo. Da allora, la famiglia non ha mai smesso di cercare risposte su cosa sia andato storto e su quanto fosse stato detto — o taciuto — prima e dopo l'intervento. La querela di stamattina è il primo atto formale di una battaglia legale che si preannuncia lunga. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Morte del piccolo Domenico, la famiglia denuncia il cardiochirurgo Oppido per diffamazioneLa famiglia del piccolo Domenico, il bambino napoletano morto a seguito del trapianto del cuore bruciato, denuncia il cardiochirurgo Guido Oppido per...

Morte del piccolo Domenico dopo il mancato trapianto di cuore, i genitori a Domenica In: “Nessuno ci disse che l’organo era arrivato congelato”«Continuiamo ad andare in televisione perché vogliamo ricordare Domenico e aiutare gli altri bambini.

Temi più discussi: Domenico morto a Napoli, la lettera e le accuse al Monaldi: Ignorano risarcimento; Bimbo Napoli, famiglia: da Monaldi silenzio su risarcimento. Ospedale: stiamo valutando; La morte del piccolo Domenico, interrogati due cardiochirurghi; La morte di Domenico, è scontro sulla richiesta di risarcimento da 3 milioni.

Morte del piccolo Domenico, scontro tra avvocati: Petruzzi chiede l’intervento dell’OrdineIl legale della famiglia del bimbo morto al Monaldi denuncia attacchi e diffamazioni sui social da parte di colleghi. Il riferimento è al confronto con l’avvocato Pisani sui social ... napolitoday.it

Morte del piccolo Domenico, sentita la dg dell’Azienda dei ColliProseguono gli accertamenti della Procura di Napoli e dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Nel pomeriggio di oggi è stata ... cronachedellacampania.it

La morte del dirigente del Comune di Benevento Alessandro Verdicchio. Grande sgomento e commozione negli ambienti di Palazzo Mosti. Il professionista stroncato da una malattia fulminante. Il cordoglio di Mastella e di Feola. - facebook.com facebook

7/4/26.Cavarzere.I padri Canossiani annunciano la morte del confratello p. Guido Framzolin che per alcuni anni(proprio nel periodo del Covid)prestò servizio pastorale anche a Cavarzere,prima di ritirarsi in casa di riposo.Condoglianze ai confratelli e una dev x.com