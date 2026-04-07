Moria di carpe nell' invaso del Cillarese | le carcasse invadono il porto interno

Nella zona dell'invaso del Cillarese si sono verificati numerosi decessi di carpe, con le carcasse che sono state ritrovate nel porto interno. L'evento si è verificato dopo le intense piogge della settimana precedente, che hanno causato un aumento del livello dell'acqua e un abbassamento della qualità dell'ambiente acquatico. Questa situazione si ripete nel tempo senza che siano state adottate misure specifiche per affrontarla.

BRINDISI – Non è, purtroppo, la prima volta che accade. La pioggia torrenziale della scorsa settimana ha provocato una moria di carpe nell'invaso del Cillarese. Le carcasse dei pesci, trascinate dall'omonimo canale che solca il parco cittadino, sono sfociate nel seno di Ponente e da lì si sono espanse il tutto il porto interno, ben visibili anche dal lungomare Regina Margherita. Nei giorni scorsi, l'assessora all'Ambiente del Comune di Brindisi, Livia Antonucci, aveva lanciato un monito. “Il rischio – ha dichiarato l'assessora – è che qualcuno possa raccogliere questi pesci pur in assenza di garanzie dal punto di vista sanitario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Moria di carpe alla foce del canale del Cillarese di Brindisi sospinti dalla corrente dall’invaso sino al porto: essendo pesci di acqua dolce, tentano di non finire in mare ma non riescono a risalire e restano impantanati. Video di Donato Pezzuto - facebook.com facebook

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