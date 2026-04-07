Montevarchi vendita della rete del gas | il Movimento 5 Stelle chiede confronto pubblico

A Montevarchi, l’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di vendere la rete del gas cittadina, una decisione che ha suscitato reazioni e richieste di confronto pubblico da parte del Movimento 5 Stelle. La proposta riguarda la cessione di un’infrastruttura strategica per il territorio, mentre le autorità comunali stanno valutando le implicazioni di questa scelta. La questione ha attirato l’attenzione di diversi rappresentanti politici e cittadini interessati a conoscere meglio i dettagli.

Arezzo, 07 aprile 2026 – La decisione dell’amministrazione comunale di Montevarchi di procedere alla vendita della rete del gas cittadina apre un fronte di confronto politico e amministrativo destinato a incidere sul futuro delle infrastrutture energetiche locali. A intervenire nel dibattito è il Movimento 5 Stelle del Valdarno, che pur riconoscendo la legittimità tecnica e normativa dell’operazione, ne sottolinea la natura profondamente politica e le possibili conseguenze nel lungo periodo. Secondo i pentastellati, infatti, la cessione della rete non rappresenta un passaggio obbligato, bensì una scelta discrezionale dell’amministrazione, destinata a produrre effetti duraturi sulla gestione dei servizi essenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, vendita della rete del gas: il Movimento 5 Stelle chiede confronto pubblico 5 Stelle Valdarno: "La vendita della rete gas comunale è una scelta scellerata"Riteniamo indispensabile che l’amministrazione apra un confronto trasparente con la comunità" dicono i pentastellati del Valdarno Desta... Rete gas Catania: indagati e documenti mancanti, 5 Stelle chiedeCatania – Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi, ha depositato un’interrogazione consiliare relativa all’esplosione... Temi più discussi: Montevarchi, petizione popolare contro la vendita della rete gas; Interruzione di energia elettrica per un intervento urgente a una cabina nel centro storico; Montevarchi, interruzione di energia elettrica oggi per intervento urgente alla cabina Via del Museo nel centro storico; Chiassai e Bucciarelli. Montevarchi valorizza la rete del gas: 13 km di nuove condotte per tutte le frazioni. Montevarchi, vendita della rete del gas: il Movimento 5 Stelle chiede confronto pubblicoSecondo i pentastellati, la cessione della rete non rappresenta un passaggio obbligato, bensì una scelta discrezionale dell’amministrazione. lanazione.it 5 Stelle Valdarno: La vendita della rete gas comunale è una scelta scellerataRiteniamo indispensabile che l’amministrazione apra un confronto trasparente con la comunità dicono i pentastellati del Valdarno ... arezzonotizie.it I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi e l’elicottero Drago di Arezzo alle 11.40 sono intervenuti per soccorso a persona a Castelfranco Piandiscò. La persona è caduta in un dirupo in zona particolarmente impervia ed è stata raggiunta con il v - facebook.com facebook