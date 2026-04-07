Montevarchi mensa della Leonardo da Vinci | l’amministrazione chiarisce interventi e monitoraggi

A Montevarchi, l’amministrazione ha fornito dettagli sugli interventi effettuati e sui monitoraggi in corso presso la mensa della scuola primaria Leonardo da Vinci, aperta il 22 settembre con l’inizio del servizio di refezione per l’anno scolastico in corso. La questione ha suscitato attenzione pubblica e si continua a seguire l’evoluzione delle verifiche e degli interventi necessari.

Arezzo, 07 aprile 2026 – A Montevarchi prosegue l’attenzione sullo stato della mensa della scuola primaria Leonardo da Vinci, inaugurata lo scorso 22 settembre insieme all’avvio del servizio di refezione per l’anno scolastico in corso. Lo scorso febbraio, la capogruppo del Partito Democratico, Elisa Bertini, aveva presentato un’interrogazione in Consiglio comunale sollevando segnalazioni riguardanti infiltrazioni, presenza di muffe e criticità nel percorso di accesso alla nuova struttura. Giovedì scorso, durante l’ultimo parlamentino, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Montevarchi, Giacomo Brandi, ha risposto ufficialmente all’interrogazione, illustrando le azioni già intraprese dall’amministrazione per affrontare la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, mensa della “Leonardo da Vinci”: l’amministrazione chiarisce interventi e monitoraggi Anatra soccorsa nel traffico: intervento della Polizia Locale in viale Leonardo da VinciPrato, 5 febbraio 2026 – È stata salvata dall'intervento della polizia locale un'anatra selvatica che stamani intorno alle 9 si trovava a lato della... Casa Moretti, Museo della Marineria e Galleria "Leonardo da Vinci" rimarranno aperte più a lungoLa Giunta Comunale ha approvato una delibera per ampliare giorni e orari di apertura di Casa Moretti, Museo della Marineria e Galleria “Leonardo da... Argomenti più discussi: Muffa e infiltrazione alla scuola Da Vinci di Montevarchi. La relazione dell’assessore Brandi; Infiltrazioni e muffe alla mensa della scuola Da Vinci di Montevarchi. L'assessore Brandi. Già intervenuti con controlli e risanamento. Montevarchi, mensa della Leonardo da Vinci: l’amministrazione chiarisce interventi e monitoraggiArezzo, 07 aprile 2026 – A Montevarchi prosegue l’attenzione sullo stato della mensa della scuola primaria Leonardo da Vinci, inaugurata lo scorso 22 settembre insieme all’avvio del servizio di refezi ... lanazione.it Muffa e infiltrazione alla scuola Da Vinci di Montevarchi. La relazione dell’assessore BrandiL’intervento durante l’ultimo consiglio comunale. msn.com Leonardo da Vinci (1452-1519) (Ginevra de' Benci) - facebook.com facebook Study of bird wings by Leonardo Da Vinci x.com