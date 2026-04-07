Durante la partita a Montecarlo, Matteo Berrettini si accorse che Bautista Agut stava per ritirarsi a causa di un infortunio. La sfida era ancora all'inizio del primo set, con Berrettini avanti 4-0, quando il suo avversario decise di abbandonare il campo. La decisione di Bautista Agut arrivò poco dopo, interrompendo definitivamente l'incontro.

Il momento in cui Matteo Berrettini si è reso conto che l'infortunio di Bautista Agut lo stesse costringendo al ritiro: la partita era al primo set, con l'italiano avanti 4-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montecarlo, Bautista costretto al ritiro: Berrettini lo scopre così

Atp 1000 Montecarlo, Berrettini avanti al secondo turno dopo il ritiro di BautistaEsordio rapido e indolore per Matteo Berrettini nel «Rolex Monte-Carlo Masters» , terzo «1000» stagionale, dotato di un montepremi di 6.

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Berrettini avanti a Montecarlo senza giocare, ecco perché e chi sfida nel prossimo turno - facebook.com facebook

TENNIS | Berrettini avanza a Montecarlo col ritiro di Agut. Lo spagnolo abbandona mentre era sotto 4-0 nel primo set #ANSA x.com