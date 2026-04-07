Montecarlo Alcaraz risponde subito a Sinner | Baez sconfitto 6-1 6-3

Alcaraz ha affrontato Sinner e ha ottenuto una vittoria rapida e convincente in 69 minuti, sconfiggendo Baez con un punteggio di 6-1, 6-3. La partita si è svolta a Montecarlo, dove il numero uno del mondo ha mostrato un dominio quasi totale sui campi. Baez ha cercato di resistere, ma è stato spesso in difficoltà contro le battute e gli scambi di Alcaraz, che ha conquistato il passaggio del turno in modo netto.

Sinner chiama, Alcaraz risponde: il campione in carica impiega appena cinque minuti e un game in più del rivale per sbrigare la sua pratica d’esordio a Montecarlo con un 6-1 6-3 in 69 minuti all’argentino Baez, numero 65 del mondo e specialista della terra, ma con una cilindrata troppo inferiore per contrastare la pesantezza e la profondità di palla del n.1; anche per Carlos, Bolt è in tribuna a fare il tifo. Il gaucho di Buenos Aires prova ad irretire lo spagnolo variando molto le traiettorie, ma Carlos si muove come nel giardino di casa e dopo un paio di colpi di manovra, affonda la mannaia costringendo Baez contro i teloni. Sui game di servizio di Alcaraz nel primo set praticamente non si gioca, e così in risposta lo spagnolo può aggredire con continuità, rendendo il match una cavalcata solitaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Montecarlo, Alcaraz risponde subito a Sinner: Baez sconfitto 6-1 6-3 Carlos Alcaraz risponde a Sinner: travolge Baez a Montecarlo, la lotta per il n.1 promette scintilleCarlos Alcaraz ha risposto brillantemente a Jannik Sinner, che ha esordito al Masters 1000 di Montecarlo con una schiacciante vittoria contro il... Monte-Carlo, Alcaraz risponde a Sinner: 6-1 6-3 a BaezIl numero uno del mondo entra in gara direttamente al secondo turno e non lascia scampo all’argentino. Temi più discussi: Sorteggio tabellone Monte Carlo 2026: Sinner nel lato con Zverev, Musetti da quello di Alcaraz; Sinner, missione numero 1: subito al lavoro a Montecarlo per ritrovare feeling con la terra; Tsitsipas subito fuori a Montecarlo: c’è Cerundolo all’orizzonte per Sinner agli ottavi; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale. Carlos Alcaraz risponde a Sinner: travolge Baez a Montecarlo, la lotta per il n.1 promette scintilleCarlos Alcaraz ha risposto brillantemente a Jannik Sinner, che ha esordito al Masters 1000 di Montecarlo con una schiacciante vittoria contro il francese ... oasport.it Sinner, a Montecarlo la grande occasione di tornare numero uno del rankingCi sono più Jannik Sinner. C’è quello dolce ed amorevole che aiuta una bimba a colpire la prima palla con la racchetta. C’è quello appassionato e sincero ... ilmessaggero.it Nella "sua" Montecarlo, Jannik Sinner lascia le briciole al malcapitato Ugo Humbert e avanza al prossimo turno. 6-3; 6-0; il punteggio finale, con l'Azzurro praticamente perfetto nel mettere fine al match in poco più di un'ora di gioco. Sono ora 36 i set vinti nei M - facebook.com facebook #Sinner, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com