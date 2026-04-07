Durante la campagna elettorale del 1924 a Monte Sant’Angelo si sono verificati episodi di violenza da parte di gruppi fascisti contro candidati e sostenitori repubblicani. Testimoni riportano aggressioni fisiche e intimidazioni nei confronti di chi sosteneva l’opposizione politica. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per fare chiarezza sugli episodi, mentre le forze di polizia sono intervenute per sedare i disordini.

MONTE SANT’ANGELO. Le violenze fasciste contro i repubblicani durante la campagna elettorale del 1924 Il 6 aprile del 1924 hanno luogo le ultime elezioni politiche multipartitiche per il rinnovo della Camera dei deputati. Le elezioni avvengono sulla base della famosa legge Acerbo del novembre 1923. La campagna elettorale fu contrassegnata da un clima di intimidazione e sopraffazione, con numerosi episodi di violenze da parte del Partito Nazionale Fascista. Tutto questo verrà denunciato nella seduta parlamentare del 30 maggio dal segretario socialista Giacomo Matteotti (Fig. 1). Come conseguenza del suo discorso di protesta Giacomo Matteotti fu rapito e assassinato da una squadra di fascisti capeggiata dal pluriomicida Amerigo Dumini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo, le violenze fasciste contro i repubblicani durante la campagna elettorale del 1924

Mercoledì 18 marzo tornano le Fanoje a Monte Sant’AngeloSAVE THE DATE Mercoledì 18 marzo tornano nel centro storico di Monte Sant’Angelo le tradizionali Fanoje di San Giuseppe.

Monte Sant’Angelo: attive le nuove isole ecologiche informatizzateSono attive sul territorio comunale le nuove isole ecologiche informatizzate, destinate al conferimento dei rifiuti urbani.

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Bellissima giornata per visitare Monte Sant'Angelo con la sua Basilica di San Michele Arcangelo #basilicadisanmichelearcangelo - facebook.com facebook