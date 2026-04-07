Monte-Carlo | Berrettini e Darderi all’attacco tra terra e ambizioni

Oggi, nel torneo di Monte-Carlo, Matteo Berrettini e Luciano Darderi sono scesi in campo per il loro primo turno al Rolex Monte-Carlo Masters. Entrambi i giocatori italiani sono pronti a sfidare avversari ancora da determinare, portando in campo le loro speranze di avanzare nel prestigioso torneo sulla terra battuta. La giornata si preannuncia ricca di emozioni mentre i due atleti si preparano a dare il massimo sul campo.

Matteo Berrettini e Luciano Darderi esordiscono oggi, martedì 7 aprile 2026, al Rolex Monte-Carlo Masters. Il torneo, terzo appuntamento da 1000 punti della stagione, mette in palio un montepremi complessivo di 6.309.095 euro sulla terra rossa del Country Club monegasco. Il programma sul Court Ranieri III, campo principale dell’impianto, prevede l’incontro tra il romano Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Matteo, attualmente posizionato al 90 posto del ranking mondiale, ha ottenuto l’ingresso nel tabellone tramite una wild card ed è già in campo in questo torneo, avendo vinto lunedì la gara di doppio insieme ad Andrea Vavassori. L’avversario, n. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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