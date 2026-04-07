Monte-Carlo Alcaraz risponde a Sinner | 6-1 6-3 a Baez

Alcaraz, numero uno del mondo, ha affrontato il suo primo match nel torneo di Monte-Carlo al secondo turno, battendo facilmente l’argentino con un punteggio di 6-1 6-3. La partita si è conclusa in poco più di un’ora, evidenziando la superiorità del giocatore spagnolo. La sfida tra Alcaraz e Sinner si è già fatta attendere, dopo che quest’ultimo aveva affrontato e vinto contro Baez nel turno precedente.

Il numero uno del mondo entra in gara direttamente al secondo turno e non lascia scampo all’argentino. Agli ottavi di finale lo spagnolo attende il vincente tra Etcheverry e Atmane Jannik Sinner aveva già fatto il suo dovere, Carlos Alcaraz non si è fatto attendere. Il numero uno del mondo e del seeding ha esordito al Rolex Monte-Carlo Masters 2026 con una prestazione dominante: 6-1 6-3 all’argentino Sebastian Baez in poco più di un’ora di gioco. Una risposta netta e convincente per il campione uscente, entrato in tabellone direttamente al secondo turno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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