Monte Carlo 2026 p 1 | Atterraggio perfetto di Sinner nel Principato

Al Monte Carlo Masters 2026, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno iniziato il torneo con vittorie nette e senza perdere set. Entrambi hanno affrontato i loro primi avversari con facilità, dimostrando solidità e precisione nei rispettivi match di apertura. Le loro prestazioni hanno attirato l’attenzione degli appassionati, segnando un inizio positivo per i favoriti del torneo.

Ruggero Tita tra Olimpiadi, Luna Rossa e la sfida impossibile: Coppa America o tris d’oro? Esordio perfetto per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Monte Carlo Masters: vittorie convincenti senza complicazioni per i protagonisti più attesi del torneo. Occhi puntati su Lorenzo Musetti, che domani affronterà il beniamino di casa Valentin Vacherot.?? Vi aspettiamo alle 19:00 per una nuova puntata di TennisMania LIVE sul canale OA Sport, con: • Dario Puppo • Massimiliano Ambesi • Guido Monaco?? Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le dirette! #Sinner #Alcaraz #Musetti #MonteCarlo #Tennis #ATP #TennisMania #OASport Tadej Pogacar starà sicuramente pensando a come vincere la Parigi-Roubaix domenica per provare a completare una cinquina incredibile di Monumento,. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monte Carlo 2026 p. 1: Atterraggio perfetto di Sinner nel Principato Leggi anche: Sinner-Humbert in diretta LIVE, in campo dalle 13 a Monte Carlo: Jannik all’esordio nel Principato Monte Carlo riaccende l’estate: riapre Nikki Beach sul rooftop più iconico del PrincipatoNikki Beach Monte Carlo riapre il 2 aprile 2026 sul rooftop del Fairmont: nuova stagione tra design rinnovato, eventi esclusivi, DJ set e gastronomia... Monte Carlo 2026 p. 1: Atterraggio perfetto di Sinner nel Principato Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; La guida al Masters 1000 di Monte-Carlo; ATP Monte Carlo 2026: Sinner e gli italiani in tabellone, dove vederlo in tv; Sorteggio ATP Montecarlo 2026: orario, streaming, teste di serie. Sinner: Contento del debutto sul rosso a Monte-Carlo, l'obiettivo è ParigiJannik Sinner commenta il debutto vincente a Monte-Carlo contro Humbert: E' stata una buona prestazione, bisogna cambiare lo stile di gioco e adattarsi alle circostanze. Cerco di migliorare la condiz ... sport.sky.it Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Alcaraz agli ottaviInizio perfetto di Carlos Alcaraz sulla terra rossa. Il numero 1 al mondo, campione in carica a Monte-Carlo, ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 in un'ora e dieci minu ... sport.sky.it A Monte Carlo c’è anche in palio il numero 1 della classifica ATP. Alcaraz dopo aver vinto con Baez ha dichiarato che sicuramente in questa primavera perderà il primo posto a vantaggio di Sinner: https://fanpa.ge/W7O0p - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Monte-Carlo, #Alcaraz batte Baez in due set: è agli ottavi #SkySport #AtpMonteCarlo #Tennis x.com