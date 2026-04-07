Montalbano e il dramma di Vigàta | tra truffe omicidi e passioni

Stasera alle 21.30 su Rai 1, Luca Zingaretti riprende il ruolo del Commissario Montalbano in una nuova puntata ambientata a Vigàta. La serie, nota per le sue trame che coinvolgono truffe, omicidi e passioni, continua a seguire le indagini del protagonista nel paesino siciliano. La narrazione si concentra su eventi complessi e situazioni intricate che coinvolgono vari personaggi locali. La puntata sarà trasmessa in prima visione.

Luca Zingaretti torna a vestire i panni del Commissario Montalbano stasera, 7 aprile 2026, alle 21.30 su Rai 1. Il pubblico potrà seguire in replica l’episodio intitolato L’odore della notte, disponibile anche via streaming attraverso il portale RaiPlay.it. La serata di martedì 7 aprile 2026 riporta in primo piano un caso complesso che scuote la tranquillità di Vigàta. Al centro della vicenda c’è la sparizione del ragioniere Emanuele Gargano, un uomo che ha sottratto i risparmi di numerosi cittadini locali dopo aver promesso investimenti redditizi. Il mistero si infittisce poiché insieme al professionista è svanito anche Giacomo Pellegrino, un giovane che collaborava attivamente con lui. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalbano e il dramma di Vigàta: tra truffe, omicidi e passioni Il dramma delle truffe affettive. Nathalie: “Sono stata ingannata con l’IA”. Marinella: “Si diventa dipendenti”I criminali contattano le vittime sui social e le bombardano di messaggi fino a creare un legame profondo, poi chiedono ai malcapitati di inviare... Lago Maggiore: il noir di Borghi tra acque e omicidiIl romanzo Fiori per la danza macabra di Angela Borghi è stato presentato martedì 17 marzo presso lo spazio Materia, spostando l’azione della serie... Temi più discussi: Il campo del vasaio: Montalbano e il male che ribalta la logica -; Isabella Ferrari afflitta da un amore brutalmente interrotto nel nuovo film di Pupi Avati; Programmi TV 7 aprile 2026: cosa vedere stasera. Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1Il Commissario Montalbano - L'odore della notte: trama, cast e streaming dell'episodio in replica su Rai 1 questa sera, 7 aprile 2026 ... tpi.it Stasera in TV, Il commissario Montalbano con la sparizione che ha ingannato tutti: il finale è più amaro del previstoStasera su Rai1 torna Il Commissario Montalbano con L’odore della notte: una sparizione misteriosa e una verità più dolorosa delle apparenze. msn.com Stasera, su Raiuno, torna “Il Commissario Montalbano” con Luca Zingaretti. L’appuntamento è con L’odore della notte, diretto da Alberto Sironi, con inizio alle 21,30, visibile anche in contemporanea streaming su RaiPlay… (Ph Duccio Giordano) #il - facebook.com facebook