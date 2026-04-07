Monitor portatile Aoc da 15,6 per Pc smartphone e tablet | compatto e leggero a soli 99 euro

Il produttore di display ha annunciato un nuovo monitor portatile da 15,6 pollici, pensato per l'uso con PC, smartphone e tablet. Il dispositivo, che costa 99 euro, si caratterizza per le dimensioni compatte e il peso contenuto, offrendo immagini nitide e colori vividi. Il design si presenta elegante e facile da trasportare, ideale per chi cerca un secondo schermo leggero e pratico.

Lo specialista di display Aoc ha presentato il nuovo 16T20E2: un monitor compatto e leggero che promette immagini nitide e colori vividi in un design elegante e ultra-portatile. Con uno spessore di soli 11 mm e un peso di circa 1 kg (senza la cover magnetica), Aoc 16T20E2 è uno dei monitor portatili più sottili e leggeri sul mercato. Si trasporta facilmente in qualsiasi zaino, borsa per laptop o bagaglio a mano, rendendolo il compagno ideale per chi ha bisogno di un secondo schermo durante viaggi di lavoro, negli spazi di co-working, in hotel o durante presentazioni ai clienti. Schermo dotato di un pannello Lcd 16:9, da 15,6 pollici (39,6 cm), con retroilluminazione Wled, angoli di visione di 178°178° e un rapporto di contrasto di 1. 🔗 Leggi su Today.it

MSI 15.6? a 89,99€: il monitor portatile che raddoppiaIl mercato dell’hardware ha subito un ribaltamento di prezzo che rende accessibile uno strumento di produttività avanzato.

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Monitor portatile AOC i1601P: incredibile, ma ancora migliorabileIl monitor portatile AOC i1601P è sorprendente, perfetto per l'utilizzo professionale e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo provato per circa due settimane il monitor portatile AOC i1601P, ... punto-informatico.it

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