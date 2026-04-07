Moni Ovadia a Settimo Torinese | Yiddish Blues un concerto necessario tra memoria e resistenza

Non è teatro e non è il classico teatro-canzone. Per la prima volta, Moni Ovadia sale sul palco per un vero e proprio concerto, un "rito laico" che intreccia le radici della cultura ebraica con le ferite del presente. Venerdì 10 aprile, alle ore 21.00, il Teatro Garybaldi - Suoneria (Via Partigiani 4) ospita "Yiddish Blues", il nuovo progetto nato dall'incontro tra il maestro del teatro monologante e due musicisti di eccezionale sensibilità: Giovanna Famulari e Michele Gazich. Il titolo della serata racchiude un parallelo potente: se il Blues è la musica di chi si trova "lontano da ogni dove" (schiavi, esiliati, sradicati), la cultura Yiddish porta in sé la millenaria esperienza dell'assenza di patria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

“Non ho mai composto una canzone, Gaza mi ha convinto a provarci con 2 canzoni fortemente legate al genocidio palestinese”: Moni Ovadia presenta “Yiddish Blues” con Giovanna Famulari e Michele Gazich“Yiddish Blues”, anticipato dal brano “Il piccolo Alì“, è l’album e progetto degli artisti Moni Ovadia, Giovanna Famulari e Michele Gazich, in uscita...

Genova, The Blues Alchemy in concerto gratuito all’Empiria: rock e blues tra musica e gastronomia il 21 febbraio 2026.Sabato 21 febbraio 2026, The Blues Alchemy si esibirà gratuitamente all’Empiria – Teatro con Cucina di Genova.

Argomenti più discussi: OTHERWISE WE ARE LOST STAGIONE DI TEATRO DANZA MUSICA E CIRCO CONTEMPORANEO; Note(S): Tame Impala e grandi live a Torino.

Sussisa: a Moni Ovadia, attore e drammaturgo, il premio Scaletta 2026Domenica 12 aprile alle ore 16, al Prato Confauné di Sussisa, si terrà la cerimonia del Premio Scaletta 2026, riconoscimento nato ... telenord.it

Moni Ovadia sul palco della sala CorelliIl Festival Suoni e Parole approda stasera a Ravenna, alle 20.30, nella sala Corelli del teatro Alighieri. L’evento è di prestigio: Moni : Moni Ovadia e Raffaello Bellavista (nella foto grande) ... ilrestodelcarlino.it

Buona rinascita!! Moni Ovadia & Luigi Lo Cascio CANTO E CANTERO’ ANCORA Un brano di Canio Loguercio con Giovanna Famulari (violoncello e voce) Cover Foto di Antonio Biasiucci brano, teaser video, info e comunicato stampa https://singag - facebook.com facebook

A Crotone H.E.R., Priscilla e Moni Ovadia per una serata tra musica, parole e riflessione. Biglietti disponibili dal 10 aprile #EventiOk x.com