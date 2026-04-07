Mondiali giovani e cadetti fiorettisti di bronzo | il bottino dell’Italia in Brasile

Da sportface.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Mondiali giovani e cadetti in Brasile, gli atleti italiani hanno conquistato una medaglia di bronzo nel settore del fioretto. La competizione si svolge a Rio de Janeiro, dove i giovani talenti italiani stanno partecipando con successo. La medaglia di bronzo si aggiunge ai risultati ottenuti finora, confermando la presenza di atleti promettenti in questa disciplina. La partecipazione italiana continua a essere significativa in questa manifestazione internazionale.

L’Italia è protagonista di un’altra medaglia ai Mondiali giovani e cadetti che si stanno svolgendo in Brasile: bronzo per i fiorettisti A Rio de Janeiro, l’Italia sta mettendo in mostra molti talenti importanti per il presente e per il futuro. Infatti, i fiorettisti uomini hanno portato a termine una grande prova e sono riusciti a conquistare un’altra medaglia di bronzo, è la quarta portata a casa finora dall’Italia in Brasile. Mattia Conticini, Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta ed Elia Pasin hanno dato battaglia dall’inizio alla fine e sono riusciti ad arrivare sul gradino più basso del podio. A bloccare il percorso dell’Italia verso la finale è stata la Francia, che ha vinto 45-40 in semifinale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scherma, un altro bronzo per l’Italia. I fiorettisti salgono sul podio ai Mondiali giovani e cadettiSi aggiunge un’altra medaglia di bronzo (la quarta) nel bottino dell’Italia ai Mondiali giovani e cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro.

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