Mondiali giovani e cadetti fiorettisti di bronzo | il bottino dell’Italia in Brasile

Durante i Mondiali giovani e cadetti in Brasile, gli atleti italiani hanno conquistato una medaglia di bronzo nel settore del fioretto. La competizione si svolge a Rio de Janeiro, dove i giovani talenti italiani stanno partecipando con successo. La medaglia di bronzo si aggiunge ai risultati ottenuti finora, confermando la presenza di atleti promettenti in questa disciplina. La partecipazione italiana continua a essere significativa in questa manifestazione internazionale.

L’Italia è protagonista di un’altra medaglia ai Mondiali giovani e cadetti che si stanno svolgendo in Brasile: bronzo per i fiorettisti A Rio de Janeiro, l’Italia sta mettendo in mostra molti talenti importanti per il presente e per il futuro. Infatti, i fiorettisti uomini hanno portato a termine una grande prova e sono riusciti a conquistare un’altra medaglia di bronzo, è la quarta portata a casa finora dall’Italia in Brasile. Mattia Conticini, Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta ed Elia Pasin hanno dato battaglia dall’inizio alla fine e sono riusciti ad arrivare sul gradino più basso del podio. A bloccare il percorso dell’Italia verso la finale è stata la Francia, che ha vinto 45-40 in semifinale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scherma, un altro bronzo per l’Italia. I fiorettisti salgono sul podio ai Mondiali giovani e cadettiSi aggiunge un’altra medaglia di bronzo (la quarta) nel bottino dell’Italia ai Mondiali giovani e cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro.

Scherma, Mondiali giovani e cadetti: Iaquinta e De Cristofaro vincono il bronzoImportante affermazione di due giovani italiani al Mondiale junior di scherma: due Azzurri hanno vinto un bronzo che mancava da anni A Rio de Janeiro...

Temi più discussi: Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026 – Nella 4^ giornata debutta il fioretto con le gare individuali Under 20 | Link risultati live e video; Scherma, al via a Rio de Janeiro i Mondiali Giovani e Cadetti. L’Italia vuole essere protagonista; Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026: Maria Elisa Fattori settima nel fioretto Under 17; Scherma, al via i Mondiali Cadetti e Giovani in Brasile: Pasqua in pedana per il vietrese Di Martino.

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Mondiali giovani di scherma: bronzo per il fioretto maschile a RioLa giornata ha riservato esiti meno fortunati per il quartetto femminile di fioretto, composto da Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Alessandra Tavola. Le azzurrine sono state ... it.blastingnews.com

Federazione Italiana Scherma added photos to the album: Rio 2026 - Mondiali Giovani e Cadetti | Day 6 - facebook.com facebook

Quasi due generazioni di giovani tifosi senza l’Italia ai Mondiali. Una generazione di calciatori pure. FALLIMENTO TOTALE. Via subito Gravina, ma bisogna anche ricostruire il calcio italiano, nella cultura sportiva, nella formazione, nella cura dei talenti e della x.com