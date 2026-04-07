Molini Pivetti un logo celebrativo per il 2026

Molini Pivetti ha annunciato l’intenzione di creare un logo celebrativo per il 2026, in occasione dei dieci anni dal lancio del progetto Campi Protetti. La società, con sede a Renazzo, ha sottolineato l’importanza del rapporto con gli agricoltori che collaborano alla filiera, evidenziando come il rispetto ambientale e la coltivazione del grano tenero siano al centro della loro attività. L’obiettivo è riconoscere ufficialmente il percorso intrapreso finora.

A dieci anni dalla creazione del progetto Campi Protetti Pivetti, Molini Pivetti, realtà molitoria storica con sede a Renazzo, celebra il patto stretto con gli agricoltori partner della filiera, rimarcandone il valore comune: coltivare il grano tenero in modo rigoroso, nel rispetto dell’ambiente. In occasione della Giornata mondiale della farina, l’azienda ha svelato il logo commemorativo che accompagnerà l’intera gamma di prodotti a marchio Campi Protetti Pivetti per tutto il 2026. Grazie a un modello di business responsabile, saldamente radicato su principi etici e orientato alla qualità e al rispetto dell’ambiente, l’azienda si è evoluta sviluppando competenze innovative, per garantire soluzioni sempre più efficienti e affidabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Molini Pivetti, un logo celebrativo per il 2026 Novità per pizze e focacce. Molini Pivetti debutta al salone di HospitalityÈ il debutto ufficiale per Molini Pivetti a Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio, alla 50°... Concorso per il manifesto e il logo celebrativo della 150ª Giostra del Saracinol Comune di Arezzo ha indetto un concorso per la realizzazione del manifesto ufficiale e del logo destinato all’annullo filatelico speciale in... Si parla di: Molini Pivetti, un logo celebrativo per il 2026. Molini Pivetti celebra dieci anni del progetto Campi Protetti PivettiA dieci anni dalla creazione del progetto Campi Protetti Pivetti, Molini Pivetti celebra il patto stretto con gli agricoltori partner della filiera. distribuzionemoderna.info Uno logo speciale e una serie fotografica sulla farina: Molini Pivetti festeggia i 150 anniMolini Pivetti celebra i 150 anni dalla sua fondazione, per opera di Valente Pivetti, che a Renazzo dette vita a un piccolo molino a vapore per la macinazione del grano tenero nel 1875. Da allora, ... ilrestodelcarlino.it