Mirna Bianchi ha concluso la sua carriera lavorativa dopo più di 42 anni di servizio nel Comune. Giovedì ha effettuato l’ultima uscita, segnando il termine di un percorso professionale iniziato parecchi decenni fa. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, che ha ringraziato Bianchi per il contributo dato alla comunità locale nel corso degli anni.

Un pilastro per la comunità arcolana: dopo oltre 42 anni di lavoro, Mirna Bianchi ha timbrato giovedì la sua ultima uscita, raggiungendo il traguardo della pensione. Si chiude così un lungo percorso professionale contraddistinto da impegno, disponibilità e un rapporto umano che ha lasciato un segno profondo in colleghi e cittadini. Figura stimata e conosciuta all’interno del Comune, ha trascorso molti anni nella sede del Castello, dove ha ricoperto il ruolo di segretaria dei sindaci Gino Nardi e Livio Giorgi. Ha proseguito la sua attività negli uffici della pubblica istruzione al Ponte, diventando un punto di riferimento per famiglie e genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mirna Bianchi in pensione. Per oltre quarant’anni un pilastro del Comune

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