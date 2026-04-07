Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore romeno di 80 anni, deceduto recentemente. La sua carriera si è contraddistinta per numerosi successi e un lungo percorso tra club e nazionali. La sua ultima esperienza come tecnico è stata particolarmente significativa, ma purtroppo gli è costata la vita. La notizia ha suscitato grande commozione tra appassionati e addetti ai lavori.

Lutto nel mondo del calcio mondiale: è morto Mircea Lucescu, storico allenatore romeno deceduto all'età di 80 anni. "L'Ospedale Universitario di Emergenza di Bucarest ha annunciato che oggi, martedì 7 aprile 2026, intorno alle 20:30, il signor Mircea Lucescu è stato dichiarato deceduto. Il signor Mircea Lucescu è stato uno degli allenatori e giocatori di calcio rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena per un campionato europeo, nel 1984. Intere generazioni di rumeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale. Che Dio abbia in gloria la sua anima!", si legge nel comunicato stampa della SUUB. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mircea Lucescu, morto il mito del calcio mondiale. L'ultima tragica panchina che gli è costata la vita

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Il calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu: aveva 80 anni, in panchina fino a pochi giorni faÈ morto a Bucarest Mircea Lucescu, una delle figure più influenti e longeve del calcio europeo.

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È morto Mircea Lucescu: il calcio piange il decano dei tecniciIl calcio tributa un commosso addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni nel pomeriggio di martedì: il commissario tecnico della Romania era ricoverato da alcuni giorni all’Ospedale Universitario di ... sportal.it

È morto in ospedale a Bucarest Mircea Lucescu, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni. Lo hanno reso noto i media della Romania, ricordando che Lucescu era ricoverato in ospedale dal 29 marzo scorso ed era in coma dopo esser - facebook.com facebook

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