È morto oggi all’età di 80 anni un noto allenatore di calcio, noto per aver guidato la nazionale romena e per aver vinto 36 trofei durante la sua carriera. La sua esperienza si è sviluppata in vari paesi, lasciando un segno nel mondo del calcio internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore.

Mircea Lucescu è scomparso oggi all’età di 80 anni. Il tecnico, che ha guidato la nazionale romena, lascia un vuoto nel calcio internazionale dopo una carriera segnata da successi in diverse nazioni. Il tragitto finale è stato segnato da gravi problemi di salute. Nonostante l’infermità, il professionista ha scelto di restare in prima linea per condurre la Romania nei playoff verso i Mondiali, scontrandosi con la Turchia lo scorso 26 marzo. Quell’incontro è risultato negativo per i suoi uomini. Dopo tale sfida, le condizioni fisiche sono peggiorate drasticamente. La federazione calcistica della Romania ha dovuto sollevare il tecnico dal suo incarico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mircea Lucescu è morto: 36 trofei e l’eredità di un visionario

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La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com