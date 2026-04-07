Durante la giornata di Pasquetta del 2026, due piccoli falchi pellegrini sono nati sulla sommità del Pirellone di Milano. La nascita dei pulli è stata osservata nei giorni successivi, confermando la presenza di questa coppia di rapaci nel centro della città. I falchi sono stati localizzati sulla cima dell’edificio più alto della zona, dove si sono insediati alcuni mesi prima. La riproduzione di questi uccelli rappresenta un avvenimento rilevante per la fauna urbana milanese.

Due piccoli falchi pellegrini sono nati in cima al Pirellone di Milano durante la Pasquetta del 2026. I nuovi arrivati sono i primi pulli dell’anno per Giò e Giulia, i rapaci che hanno scelto il grattacielo della Regione Lombardia come dimora. L’evento ha suscitato grande interesse tra i cittadini, che seguono con affetto la storia di questa coppia. Attilio Fontana, presidente della regione, ha sottolineato come migliaia di persone attendessero questo momento, legato a una presenza costante che dura dal 2014. Un legame tra architettura e natura urbana. Il nome dei genitori è un tributo a Giulia Vimercati e all’architetto Gio Ponti, che ha progettato l’edificio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, nuovi falchi al Pirellone: nascono i primi pulli del 2026

A Milano, sul Pirellone, sono nati i primi due falchi del 2026 – Il videoA Pasquetta, sul tetto del grattacielo Pirelli, sono nati i primi due falchi del 2026, figli della coppia di falchi pellegrini Giulia e Giò.

Pirellone, nati i primi falchetti di Giò e Giulia: i falchi pellegrini nidificano a Milano dal 2014Al Pirellone sono nati i primi pulli di Giò e Giulia, la storica coppia di falchi pellegrini che dal 2014 nidifica a Milano.

Temi più discussi: Sono nati due falchetti in cima al Pirellone (e presto potrebbero arrivarne altri); Giò e Giulia, i falchi sul grattacielo Pirelli di Milano; Milano, falchi sul Pirellone, nati i primi due falchetti del 2026. La cova a 125 metri d'altezza; Festa al Pirellone, è nato il pullo dei falchi pellegrini Giò e Giulia: primo cucciolo del 2026.

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Sono nati i primi due pulli di Giò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone di Milano (e c’è attesa per la schiusa delle altre uova)Sul tetto del Pirellone a Milano sono nati i primi due falchetti pellegrini del 2026: Giò e Giulia hanno accolto due pulli. greenme.it

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