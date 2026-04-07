Il Comune di Milano ha annunciato l'apertura di un'asta pubblica per 53 spazi, tra cui 26 box e parcheggi, e 27 locali destinati a attività produttive e sociali. La procedura riguarda sia la vendita di alcuni spazi che il loro affidamento in concessione. Le assegnazioni sono rivolte a soggetti interessati a utilizzare gli immobili per vari scopi, con gare pubbliche che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Il Comune di Milano mette all’asta 26 spazi tra box e parcheggi, oltre a concedere 27 locali per attività produttive e sociali. Le procedure, che prevedono scadenze tra il 19 e il 28 aprile, mirano a valorizzare asset immobiliari acquisiti tramite convenzioni edilizie o sequestri di beni legati alla criminalità organizzata. L’amministrazione cittadina ha infatti attivato una serie di bandi per l’assegnazione di posti auto e garage. Per queste unità, l’Area Patrimonio immobiliare propone contratti di locazione della durata di sei anni, con la possibilità di rinnovare l’accordo per un ulteriore semestre di pari durata, oppure concessioni d’uso che arrivano a 12 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano mette all’asta 53 spazi: dai box ai locali per imprese

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