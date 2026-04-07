Milano brilla d’oro | 200mila foglie per la nuova Haunted House

A Milano, un edificio storico degli inizi del Novecento è stato completamente rivestito d’oro, diventando la Haunted House. L’intervento è stato realizzato dall’architetto Rem Koolhaas e dallo studio OMA, che hanno convertito l’ex distilleria in un complesso monumentale. Per questa operazione sono state utilizzate circa 200.000 foglie di oro. L’opera si inserisce nel panorama della città, attirando l’attenzione per la sua particolare copertura.

A Milano, l’architetto Rem Koolhaas e lo studio OMA hanno trasformato un’antica distilleria dei primi del Novecento in un complesso monumentale, culminando nella creazione di un edificio interamente rivestito d’oro noto come Haunted House. L’intervento architettonico ha dato vita a una struttura di 19mila metri quadrati, dove l’estetica dell’ostentazione si sposa con una precisa strategia di rigenerazione urbana per valorizzare zone della città meno conosciute. L’arte del battiloro tra industria e lusso. La superficie della Haunted House brilla grazie all’applicazione di 200.000 foglie d’oro, un lavoro di precisione affidato a Giusto Manetti Battiloro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano brilla d’oro: 200mila foglie per la nuova Haunted House Leggi anche: Starbucks a Milano inaugura The House of Coffee, la nuova piattaforma culturale dove gustare creativita? e community LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 febbraio in DIRETTA: oro Voetter/Oberhofer, ora gli uomini! Brilla Di Stefano, battaglia nel curling!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle...