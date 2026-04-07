Milan crisi in attacco | i dati Mercato | in vista un clamoroso ritorno? Vlahovic la situazione

Il Milan affronta una fase di incertezza nel reparto offensivo, con le ultime notizie che si concentrano sui numeri e sui movimenti di mercato. Si parla di un possibile ritorno di un ex attaccante e si seguono da vicino gli sviluppi riguardanti Vlahovic, la cui situazione contrattuale e le eventuali trattative sono al centro dell'attenzione. Oggi, martedì 7 aprile 2026, si sono susseguite dichiarazioni e aggiornamenti sul futuro della rosa rossonera.

Nella giornata di oggi, martedì 07 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista la brutta sconfitta di ieri contro il Napoli di Antonio Conte. Spazio, può, anche al calciomercato, con un clamoroso ritorno in vista. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Secondo alcune fonti, il Milan vorrebbe riportare Brahim Díaz a Milano. Il trequartista ispano-marocchino, ha indossato già la maglia del Milan dal 2020 al 2023, totalizzando 18 gol e 15 assist. Brahim, molto legato ancora all'ambiente, potrebbe tornare a Milanello per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, crisi in attacco: i dati. Mercato: in vista un clamoroso ritorno? Vlahovic, la situazione Continassa Juve: ritorno in gruppo per Vlahovic, la squadra è tornata a lavorare in vista dell’Udinesedi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Leggi anche: Clamoroso Napoli, ritorno di fiamma sul mercato: la chiave è Lucca! Vlahovic al Milan! #acmilan Temi più discussi: SportMediaset: Milan, attacco in crisi Video; Milan, attacco in crisi; Idea Lukaku per l'attacco e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; La crisi nera di Pulisic, dopo la ripresa altro flop: Ma il gol arriverà. L’attacco del Milan segna solo 8 gol in 15 partite nel 2026Le sfide dell’AC Milan nel 2026: come affrontare la crisi offensiva con una strategia tattica innovativa. La recente trasferta del Milan a Napoli ha evidenziato una problematica che si sta manifestand ... notiziemilan.it Milan, Pulisic in crisi: costretto a difendersi dalle critiche negli Usa. Tare può scaricarlo: nel mirino un top playerPulisic in crisi anche con gli Usa: si è dovuto giustificare dopo la partita deludente col Belgio. Intanto il d.s. del Milan Tare punta a realizzare un grande colpo per l’attacco: vuole Rashford ... sport.virgilio.it Milannews.it - facebook.com facebook Pagelle Napoli-Milan, i voti di Tuttosport: Anguissa spegne un piccolo Rabiot #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com