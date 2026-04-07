Milan battuto Napoli secondo dietro l’Inter | la classifica di Serie A dopo il 31° turno

Dopo la trentunesima giornata di Serie A, il Napoli si è imposto con un risultato di 1-0 contro il Milan nello stadio Maradona. La vittoria ha permesso alla squadra partenopea di mantenere la seconda posizione in classifica, mentre l'Inter si conferma in testa. La partita si è giocata lunedì 6 aprile, con il Napoli che ha ottenuto i tre punti nel match di posticipo.

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto 1-0 contro il Milan allo stadio Maradona nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A di lunedì 6 aprile. I partenopei superano la squadra di Massimiliano Allegri, restando in classifica a -7 dall’ Inter capolista che domenica aveva travolto la Roma 5-2. Primo tempo equilibrato, con occasioni per Pavlovic e Spinazzola. Nella ripresa, Politano entra e al 79? segna il gol vittoria su assist di Gutierrez. Con i tre punti, i partenopei salgono a quota 65 punti in classifica, lasciando i rossoneri al terzo posto con 63. Risultati della 31esima e classifica di Serie A aggiornata? pic.twitter.comK0cASYYGJb — Lega Serie A (@SerieA) April 6, 2026 “Per la corsa scudetto abbiamo dato, ora difendiamo il posto in Champions” ha dichiarato il tecnico rossonero Allegri al termine del match. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan battuto, Napoli secondo dietro l’Inter: la classifica di Serie A dopo il 31° turno Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano(Adnkronos) – Il Napoli vola al secondo posto in classifica superando il Milan oggi ospite al Maradona: 1-0 il risultato finale del big match che... Serie A, Inter-Roma si gioca la sera di Pasqua. Napoli-Milan chiude la 31° giornata il lunedì di PasquettaDefinite le date della 31/a giornata di Serie A, che si giocherà nel week end di Pasqua, tra sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile. JURI AL MONACO: Dalla CRISI alla rincorsa CHAMPIONS!FM26 Carriera Roleplay #1 Temi più discussi: Napoli-Milan 1-0, al Maradona decide il gol di Politano; Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano; Il Napoli di Conte supera il Milan e lui parla già da ct della Nazionale: Giusto pensare a me; Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1 - 0: decide Politano. Calcio, l’Inter verso lo scudetto ma il Napoli ora è la seconda forza. Milan battuto al MaradonaL'Inter vola verso lo scudetto dopo la vittoria nel big match contro la Roma e la sconfitta del Milan a Napoli. Questa la sintesi del pranzo ... ecovicentino.it Napoli, ci pensa Politano. Milan battuto e sorpassatoAl Maradona finisce uno a zero. A segno l'esterno nel secondo tempo. Azzurri ora secondi a meno sette dalla capolista Inter ... rainews.it SPORT - Calcio, l'Inter verso lo scudetto ma il Napoli ora è la seconda forza. Milan battuto al Maradona. - facebook.com facebook Politano fa cantare lo stadio Maradona, Milan battuto: il secondo posto è del Napoli x.com