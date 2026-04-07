A dieci anni dal suo arrivo a Milano, Carlos Bacca rimane l'ultimo attaccante del Milan a aver segnato 18 gol in un singolo campionato di Serie A. Il suo nome si associa a questo record che, finora, non è stato superato da altri giocatori della squadra. La statistica si riferisce a un periodo in cui il giocatore ha contribuito in modo consistente all'attacco del club.

A distanza di dieci anni dal suo arrivo a Milano, Carlos Bacca continua a detenere un primato difficile da scalfire tra gli attaccanti del Milan: è lui l’ultimo centravanti rossonero ad aver raggiunto la quota di 18 reti in un singolo campionato di Serie A. L’analisi dei numeri, aggiornata alla stagione 202526, conferma che nessun bomber del Milan ha più eguagliato quella performance dal 2015 in poi. Bacca, arrivato nell’estate 2015 dal Siviglia per circa 30 milioni di euro, firmò una prima stagione da protagonista con esattamente 18 gol in campionato, un bottino che ancora oggi rappresenta il massimo per un attaccante milanista nell’era post-2015. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Bacca ancora imbattuto

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