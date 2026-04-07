Milan Allegri alza bandiera bianca | Scudetto? Abbiamo dato Ora guardiamoci da tutti

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli al 'Maradona', l’allenatore del Milan ha dichiarato di aver dato tutto e di dover ora prestare attenzione a tutte le avversarie. La partita si è conclusa con un gol di Matteo Politano nel finale, e il tecnico ha commentato la prestazione della squadra senza esprimere ottimismo riguardo alla corsa allo scudetto.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 per i padroni di casa per via di un gol di Matteo Politano al 79'. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta senza gol per il Diavolo in campionato, dopo quella dello stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio: un evento che non si verificava da gennaio-febbraio 2023. Era da febbraio 2025, invece, che i rossoneri non perdevano - in assoluto - due gare di fila in trasferta in Serie A. Allegri, dopo Napoli-Milan, ha analizzato così la gara. «Abbiamo perso per un episodio, non possiamo dire che ci saremmo accontentati del pareggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri alza bandiera bianca: “Scudetto? Abbiamo dato. Ora guardiamoci da tutti” Milan, addio Scudetto: Allegri alza bandiera bianca e punta la ChampionsIl tracollo del Maradona certifica la resa definitiva del Milan nella corsa al titolo, trasformando il finale di stagione in un’operazione... Juventus, Bremer alza bandiera bianca: “Scudetto andato, ora battiamo l’Inter”La Juventus abdica ufficialmente nella corsa al titolo nazionale, con Gleison Bremer che certifica la distanza incolmabile dalla vetta della... MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA PRE LAZIO MILAN:PER VINCERE LO SCUDETTO ESISTE SOLO UN MODO... Temi più discussi: Milan, Allegri alza bandiera bianca: Scudetto andato, pensiamo alla Champions; Milan, Allegri: Per lo Scudetto abbiamo già dato, ora pensiamo alla Champions; Napoli-Milan Allegri | Abbiamo concesso poco partita decisa da un episodio; Allegri dopo Napoli-Milan | Sconfitta che fa male contro una diretta concorrente Dobbiamo …. Milan, Allegri alza bandiera bianca: Scudetto andato, pensiamo alla ChampionsIl tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna persa per 1-0 sul campo del Napoli valevole per la 31^ giornata di Serie A. Si poteva fare meglio sul g ... msn.com Tifosi del Milan esasperati, scatta la campagna #Allegriout: ma il tecnico è davvero l’ultimo problemaDopo la sconfitta del Maradona contro il Napoli, la tifoseria del Milan ha puntato il dito su Max Allegri, principale responsabile di una stagione tutt'altro ... fanpage.it Condò: "Il margine del Milan in chiave Champions resta rassicurante" x.com "Solo vincendo potevamo tenere aperto tutto" Allegri dopo Napoli-Milan analizza una sconfitta "che fa male" AC Milan - facebook.com facebook