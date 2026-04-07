A Milano prende il via il progetto “Oltre il confine – Cinema Saving People 2”, promosso dalla Cineteca in collaborazione con il Comune di Paderno Dugnano e l’organizzazione umanitaria ResQ. La rassegna, in programma fino al 29 aprile, propone film e fotografie che raccontano il dramma dei confini attraversati dai migranti. L’iniziativa mira a portare alla luce le storie e le difficoltà di chi cerca una vita migliore oltre le frontiere.

Cineteca Milano, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Paderno Dugnano e l’organizzazione umanitaria ResQ – People Saving People, promuove a partire da stasera e fino al 29 aprile il progetto Oltre il confine – Cinema Saving People 2. L’iniziativa, ospitata presso il cinema Metropolis, unisce una rassegna di pellicole a una esposizione fotografica per riflettere sulla dignità umana e sui processi migratori. L’evento prende vita nel cuore di via Oslavia, dove la programmazione cinematografica si intreccia con l’impegno concreto di ResQ, ente che opera nel Mediterraneo per soccorrere chi rischia la vita in mare e promuove attività di sensibilizzazione sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Migrazioni: cinema e foto svelano il dramma dei confini

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