Una nave della ONG tedesca Sea-Watch è stata bloccata a Lampedusa dalle autorità italiane. La stessa organizzazione aveva già avuto problemi con le autorità in passato, e questa volta è stata sanzionata dopo aver sfidato il divieto di sbarco. La nave, chiamata Aurora, si trovava nel Mediterraneo con migranti a bordo e si trovava in attesa di istruzioni. La situazione ha attirato l’attenzione sui tentativi di alcune ONG di operare nel rispetto delle normative italiane.

La Ong tedesca Sea-Watch ha sfidato ancora il governo italiano e, come da copione, è stata sanzionata. Una conseguenza diretta di una violazione di legge, davanti alla quale le Ong si sentono solitamente al di sopra. Il caso, questa volta, è quello delle 44 persone che sono state recuperate dal peschereccio tedesco Aurora sulla piattaforma Didon, sotto tutti i punti di vista in area di competenza tunisina ma geograficamente tra Tunisia e Libia. È una piattaforma abbandonata dove i migranti avrebbero trovato un punto di attracco in condizioni di mare grosso. L’Italia, dopo essere stata contattata dalla Ong, che non avrebbe chiesto il coordinamento tunisino o libico, ha assegnato alla barca il porto di Porto Empedocle ma l’Ong, considerandolo troppo distante, ha effettuato lo sbarco a Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, la nave tedesca Aurora bloccata a Lampedusa dalle autorità

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