Michele Uva nominato executive director degli Europei di calcio del 2032

Michele Uva è stato nominato executive director per gli Europei di calcio del 2032 in Italia. Dal 2017 fa parte della UEFA, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente, dopo aver svolto diversi incarichi di alto livello nel calcio italiano e nello sport. Recentemente ha lasciato l’incarico sulla sostenibilità, che ha seguito negli ultimi cinque anni. La nomina è stata annunciata nelle scorse settimane.

Bagnoli, protocollo per legalità e sicurezza. All’Acen focus con Manfredi, di Bari e Savarese Enrico Mordillo presidente e Roberto Cecatto a.d., Rai Way guarda al futuro Michele Uva è nominato executive director of Euro 2032 Italia. Dal 2017 nella Uefa, di cui è stato vicepresidente, dopo aver ricoperto diversi ruoli di vertice nello sport e nel calcio italiano, Uva lascia l’incarico legato alla sostenibilità di cui si è occupato negli ultimi cinque anni. A ottobre 2025 è stato incluso nella lista TIME 100 proprio per il clima, come uno dei personaggi più influenti sul tema a livello mondiale, il primo nell’ambito dello sport. Enrico Mordillo presidente e Roberto Cecatto a. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Michele Uva direttore esecutivo di Euro 2032 ItaliaL’Uefa ha affidato a Michele Uva il ruolo di direttore esecutivo di Euro 2032 Italia. Michele Uva guida l’Euro 2032: la nuova era sportiva italianaLa nomina di Michele Uva come direttore esecutivo per l’organizzazione dell’Euro 2032 in Italia segna una svolta decisiva nel sportivo nazionale. Temi più discussi: Michele Uva Executive Director of EURO 2032; Storie di ex: Michele Uva nominato direttore di Euro 2032 per l’Italia; UEFA, Michele Uva diventa l’Executive Director per Euro 2032 Italia: i dettagli; Euro 2032 in Italia: Michele Uva nuovo Executive Director. Il materano Michele Uva, nominato Executive Director di EURO 2032 ItaliaMichele Uva nominato Executive Director di EURO 2032 Italia. Lascia l’incarico sulla sostenibilità in Uefa. A ottobre 2025 inserito nella lista TIME100 per il clima, primo nello sport. trmtv.it UEFA: Michele Uva nuovo Executive Director di EURO 2032 per l’ItaliaNuovo importante incarico nel panorama calcistico europeo per Michele Uva. Come riportato da ANSA, il dirigente è stato nominato Executive Director di EURO 2032 per l’Italia. ilovepalermocalcio.com Il coordinatore regionale Fdi Quarto commenta la nomina di Michele Uva a Executive Director di Euro 2032 Italia e la vittoria del Potenza in Coppa Italia di Serie C. Due risultati che, secondo il partito, rafforzano il ruolo della Basilicata nello sport nazionale e int - facebook.com facebook Michele Uva nominato Executive Director di EURO 2032 Italia. Lascia l’incarico sulla sostenibilità in Uefa. A ottobre 2025 inserito nella lista TIME100 per il clima, primo nello sport. x.com