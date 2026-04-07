Il cinema italiano accoglierà mercoledì 22 aprile il biopic Michael, diretto da Antoine Fuqua. La pellicola ripercorre l’esistenza e il successo della popstar statunitense, affidando il ruolo principale a Jaafar Jackson. L’opera nasce dalla collaborazione tra Universal Pictures e Lionsgate Films. Il progetto, caratterizzato da una lunga fase di preparazione, vede la firma di John Logan per la sceneggiatura, autore già noto per i lavori su Skyfall, The Aviator e la serie Penny Dreadful. La durata finale del montaggio richiesto da Lionsgate è di circa 130 minuti. Questa versione sintetica deriva da un materiale girato molto più vasto, che supera le quattro ore di filmati realizzati dal regista Fuqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michael: il nipote svela il Re del Pop in un biopic epico

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“Michael”, il biopic evento sul Re del Pop arriva al cinema: uscita prevista il 24 aprileCresce l’attesa per “Michael”, il biopic dedicato a Michael Jackson, in arrivo nelle sale il 24 aprile.