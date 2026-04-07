Micaela Ramazzotti a Belve | Il matrimonio con Paolo Virzì? Mi portavo dentro un magone ho passato momenti bui
Nella prima puntata della nuova stagione del programma televisivo, un’attrice ha parlato del suo matrimonio con un regista, raccontando di aver vissuto periodi difficili e di portare ancora con sé un senso di malessere. Durante l’intervista, ha anche condiviso alcuni momenti più oscuri della sua vita, riaprendo vecchie ferite e ricordi legati a quel periodo. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli spettatori.
Un capitolo doloroso: «Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui», racconta. E quando la conduttrice Francesca Fagnani le chiede da dove arrivasse tutta questa tristezza, lei ammette: «La mancanza d’amore, l’essere disprezzata». Il regista e Micaela Ramazzotti si conobbero nel 2007 sul set di Tutta la vita davanti: fu il classico colpo di fulmine. Due anni dopo, nel 17 gennaio 2009, si sposarono a Livorno, città di origine di lui. Poi arrivarono i figli: Jacopo, nato nel 2010, e Anna (il cui parto è stato ripreso nel film Il nome del figlio) nel 2013. A novembre 2018, dopo dieci anni di matrimonio, arrivò a sorpresa la notizia della prima crisi di coppia e della volontà di separarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Micaela Ramazzotti a Belve: “Con Virzì mi sono sentita disprezzata, ho vissuto momenti bui”Micaela Ramazzotti a Belve parla per la prima volta della fine del matrimonio con Paolo Virzì: "Ho passato momenti bui, ero disprezzata".
Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi”Home > Spettacoli > Televisione > Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi” Per la prima...
Temi più discussi: Belve, nuova stagione da domani: ospiti della puntata di martedì 7 aprile; Belve, Micaela Ramazzotti: Con Virzì era meglio non sposarsi; Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti; Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani.
Micaela Ramazzotti a Belve : «Il matrimonio con Paolo Virzì? Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui»L’attrice, ospite della prima puntata della nuova stagione del format, riapre anche i capitoli più dolorosi della sua vita. Quanto alla lite con l’ex marito, «è stata una brutta figuraccia» ... vanityfair.it
Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzataAl via su Rai2 la settima stagione di Belve. Nella prima puntata, Micaela Ramazzotti si racconta senza filtri tra carriera, infanzia e fine del matrimonio con ... huffingtonpost.it
In prima serata su Rai Due, la conduttrice riporta sullo schermo il suo programma con alcune novità. Tra i primi nomi anche Micaela Ramazzotti e Zeudi De Palma - facebook.com facebook
Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata x.com