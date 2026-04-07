Nella prima puntata della nuova stagione del programma televisivo, un’attrice ha parlato del suo matrimonio con un regista, raccontando di aver vissuto periodi difficili e di portare ancora con sé un senso di malessere. Durante l’intervista, ha anche condiviso alcuni momenti più oscuri della sua vita, riaprendo vecchie ferite e ricordi legati a quel periodo. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli spettatori.

Un capitolo doloroso: «Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui», racconta. E quando la conduttrice Francesca Fagnani le chiede da dove arrivasse tutta questa tristezza, lei ammette: «La mancanza d’amore, l’essere disprezzata». Il regista e Micaela Ramazzotti si conobbero nel 2007 sul set di Tutta la vita davanti: fu il classico colpo di fulmine. Due anni dopo, nel 17 gennaio 2009, si sposarono a Livorno, città di origine di lui. Poi arrivarono i figli: Jacopo, nato nel 2010, e Anna (il cui parto è stato ripreso nel film Il nome del figlio) nel 2013. A novembre 2018, dopo dieci anni di matrimonio, arrivò a sorpresa la notizia della prima crisi di coppia e della volontà di separarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Micaela Ramazzotti a Belve: «Il matrimonio con Paolo Virzì? Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui»

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