La linea rossa della metropolitana di Milano, inaugurata il 1 novembre 1964, è il primo sistema di trasporto rapido sotterraneo della città. Attualmente comprende un numero consistente di stazioni e si prevede di aggiungerne di nuove con l'apertura di ulteriori varchi entro il 2030. La rete dei trasporti milanesi continua a espandersi, coinvolgendo diversi interventi di potenziamento e sviluppo infrastrutturale.

La linea rossa della metropolitana di Milano, inaugurata ufficialmente il 1 novembre 1964, rappresenta il primo sistema di trasporto rapido sotterraneo della città. Questo asse strategico collega oggi l’area nord-est con diverse diramazioni cittadine. Il debutto operativo è stato preceduto da un evento tecnico curioso: nel 1962, un dispositivo a scivolo posizionato nei pressi del Castello Sforzesco ha permesso l’ingresso in galleria della prima carrozza. Nonostante sia la primogenita milanese, l’infrastruttura non detiene il primato nazionale, poiché la capitale aveva già aperto il proprio servizio precedentemente. L’espansione della rete e i numeri del trasporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metro rossa di Milano: tra record di stazioni e nuovi varchi al 2030

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Uscendo dalla metro 1, la rossa, fermata San Babila.. #milanodavedere #milano - facebook.com facebook