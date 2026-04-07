Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La protezione civile della Regione Umbria ha pubblicato le previsioni meteo per mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, aggiornate al 7 aprile. Le informazioni sono disponibili sul loro sito ufficiale e forniscono dettagli sulle condizioni atmosferiche previste per quei giorni. Nessuna variazione rispetto alle ultime aggiornamenti è stata segnalata.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 aprile. Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 8 aprile “ancora una bella giornata con cielo sereno o qualche innocua velatura in transito e qualche nube sui settori orientali dal tardo pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile con qualche rinforzo nelle ore centrali della giornata. Temperature: stazionarie”. Giovedì 9 aprile “nuvolosità in aumento, soprattutto per velature d'alta e media quota con qualche nube in più in serata su un po' tutta la regione. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, tenderanno a divenire moderati dai quadranti di NordEst da metà giornata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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