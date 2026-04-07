Messina stop idrico il 13 aprile | maxi-riparo a Torrerossa

L’azienda del servizio idrico ha annunciato che il 12 aprile effettuerà un intervento di riparazione urgente presso la centrale di Torrerossa. Per questa operazione, le zone nord e il centro città resteranno senz’acqua il giorno successivo, il 13 aprile. La sospensione durerà tutto il giorno e riguarda le aree interessate dalla riparazione. La riparazione è stata programmata per garantire la sicurezza e il funzionamento dell’impianto.

L’azienda AMAM ha programmato per domenica 12 aprile un intervento di riparazione urgente presso la Centrale di Torrerossa a Messina, con sospensioni idriche previste per lunedì 13 aprile nelle zone nord e nel centro città. Il provvedimento nasce dopo il guasto improvviso di una pompa di spinta avvenuto nella notte del 1° aprile. L’evento critico si è manifestato all’inizio del mese, costringendo i tecnici a rivedere l’agenda degli interventi. La priorità attuale è quella di anticipare una manutenzione che era già stata inserita nei programmi operativi, basati sui controlli costanti che l’ente effettua sugli impianti. L’obiettivo primario di... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, stop idrico il 13 aprile: maxi-riparo a Torrerossa Leggi anche: Ciclo idrico e clima, il maxi investimento per la resilienza Linea Terni-Rieti-L’Aquila, stop ai treni dal 13 aprile al 10 maggio: lavori da 120 milioni e bus sostitutiviCircolazione ferroviaria sospesa per quasi un mese sulla linea Terni–Rieti–L’Aquila–Sulmona. Riparazioni urgenti agli impianti della centrale di Torrerossa: domenica 12 aprile stop al flusso idrico verso MessinaA seguito dell’arresto improvviso di una pompa di spinta verificatosi nella notte del 1° aprile e dei successivi controlli tecnici presso l’impianto sito ... messina.gazzettadelsud.it Lavori alla centrale idrica. Lunedì 13 aprile poca acqua a Messina centro nordLo stop avverrà già da mezzogiorno di domenica 12 aprile ma i maggiori disagi si avranno lunedì 13 da Tempostretto.it ... msn.com