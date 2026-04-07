Messina premia i medici | 5.000 euro e il voto dei pazienti

A Messina, lunedì 18 maggio, si terrà la sesta edizione della Festa del medico presso il Palacultura. Durante l'evento, saranno consegnati premi di 5.000 euro ai medici che avranno ricevuto il maggior numero di voti dai pazienti. La manifestazione vede la partecipazione di Enzo Iacchetti, che sarà presente come protagonista. La cerimonia si focalizza sull’attribuzione di riconoscimenti ai professionisti sanitari più apprezzati dalla popolazione locale.

Enzo Iacchetti sarà il protagonista della sesta edizione della Festa del medico, prevista per lunedì 18 maggio presso il Palacultura di Messina. L’evento, organizzato dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, mira a celebrare l’eccellenza professionale attraverso il riconoscimento diretto dei pazienti. L’iniziativa si apre con una fase di partecipazione attiva: i cittadini possono indicare il proprio dentista o medico di fiducia accedendo al portale omceo.me.itfestadelmedico. Il termine ultimo per inviare le segnalazioni è fissato per il 30 aprile. Chi desidera candidare un professionista deve specificare nelle motivazioni gli elementi che rendono speciale quel rapporto, concentrandosi in particolare sull’umanità, la disponibilità, la competenza e la capacità di ascolto dimostrate dal sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina premia i medici: 5.000 euro e il voto dei pazienti Nestlé Italia premia i dipendenti fino a 2.900 euro. In 5 anni 14.000 euro in premi risultatoIl Gruppo Nestlé in Italia ha annunciato il riconoscimento di un premio di produzione fino a 2. Leggi anche: Diabete in Calabria: 172.000 pazienti, i medici ora prescrivono tutto Argomenti più discussi: Enzo Iacchetti alla Festa del Medico: al Palacultura premi, voti del pubblico e 5mila euro ai professionisti più amati; L’Ordine dei Medici di Napoli premia 520 camici bianchi. Messina, Enzo Iacchetti guest star della Festa del medicoEnzo Iacchetti torna a Messina in occasione della VI edizione della Festa del medico, lunedì 18 maggio al Palacultura: l’amatissimo attore e conduttore sarà la guest star della manifestazione promossa ... strettoweb.com Festa del Medico 2026 Messina: le votazioni iniziano dal primo aprileSta per tornare la Festa de Medico a Messina, edizione 2026. Dal 1° aprile fino al 30 i cittadini potranno votare sul sito www.omceo.me.it. normanno.com Messina, l’Ordine premia il medico più competente e professionale ma a sceglierlo saranno gli utenti via web - facebook.com facebook