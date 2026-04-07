Messina non perda il dipinto di Antonello all’asta di Parigi De Luca chiede alla Regione di acquistare il capolavoro

Un dipinto di Antonello da Messina, intitolato “Volto di un giovane santo”, è stato annunciato in vendita all’asta prevista per il 16 giugno presso l’Hotel Drouot di Parigi, organizzata dalla casa d’aste Ader. La notizia ha riacceso l’attenzione sul patrimonio artistico dell’artista messinese. Un rappresentante istituzionale ha chiesto alla Regione di intervenire e di acquistare il capolavoro per evitare che venga perso all’estero.

Il capogruppo M5S all’Ars sollecita l’intervento della Regione per evitare la dispersione dell’opera e rilancia il ruolo del Museo Accascina come sede di valorizzazione del patrimonio di Antonello L’opera sarebbe stata realizzata tra il 1476 e il 1477 in Sicilia e potrebbe essere riconducibile a un contesto devozionale legato a un gonfalone processionale per una chiesa catanese. Il valore stimato oscilla intorno ai 2 milioni di euro. Il piccolo dipinto, circa 30 per 21,5 centimetri, potrebbe rappresentare un frammento significativo della produzione del maestro messinese, anche se l’identità del santo raffigurato non è stata definita con certezza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

L’Italia si riprende l’Ecce Homo di Antonello da Messina: il dipinto ritirato dall’asta da 15 milioni di dollari a New YorkUn piccolo dipinto del Rinascimento italiano ha scatenato una vera e propria corsa contro il tempo nel mondo dell’arte.

Antonello da Messina all’asta a NY: l’Italia cerca di evitare la dispersione di un capolavoro rinascimentale.Un dipinto di Antonello da Messina, capolavoro del Rinascimento italiano, è stato inserito nel catalogo di un’asta di Sotheby’s a New York,...

Temi più discussi: Una fazzolettata per salutare il Sicilia Express: Il treno dell'esilio che per Schifani avrebbe risolto il caro voli; Scurria: No all’impianto rifiuti a Mili Marina, si faccia a Santa Teresa di Riva; Torneo delle Regioni U19. La Toscana perde anche la Juniores: la Liguria vince gara e girone; Auto di Poste Italiane perde il controllo e si ribalta sulla provinciale: illeso il conducente.

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Le Regioni: Ora non si perda altro tempoDopo il pronunciamento di Ema è partita da parte delle Regioni la richiesta ad Aifa per lo sblocco dei vaccini AstraZeneca. Siamo pronti a ripartire riattivando le sedi vaccinali già domani mattina ... quotidianosanita.it

“Il nuovo ospedale del Sud Salento Maglie-Melpignano è la cenerentola dei cinque grandi presìdi sanitari da costruire in tutta la regione”. A incalzare sono il capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro e il consigliere Dino Basile, che preannuncia - facebook.com facebook

Russia, treno deraglia nella regione di Ulyanovsk: più di 20 feriti x.com