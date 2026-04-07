Dopo venti giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip 2026, si susseguono voci sulla possibile estensione del reality e sull’ingresso di nuovi concorrenti. Nel frattempo, oggi si decide l’eliminazione di uno tra Antonella, Ibiza e Marco. Gli ascolti non sono stati sempre elevati, ma nelle ultime ore si registrano crescenti indiscrezioni riguardo a cambiamenti nel format e alle prossime puntate.

S ono passati 20 giorni esatti da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 2026: a dispetto di ascolti non proprio brillanti nelle ultime ore ha iniziato a circolare una voce sempre più insistente. Invece di chiudere alla fine del mese, il reality potrebbe andare fino a giugno. E non è tutto: sempre secondo i rumor che alimentano i social network, Ilary Blasi sarebbe pronta a dare il benvenuto (o bentornato?) nella Casa a tre nuovi concorrenti. Intanto oggi, martedì 7 aprile, su Canale 5 va in onda la settima puntata, che prenderà il via intorno alle 22:00. Insieme alla conduttrice, in studio, saranno ovviamente presenti le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre circola la voce secondo cui il reality potrebbe allungarsi con tanto di nuovi ingressi, uno tra Antonella, Ibiza e Marco oggi verrà eliminato

Circola una voce romantica: Mancini potrebbe allenare Sampdoria e Al Sadd contemporaneamenteLa voce circola di nuovo, insistente come un refrain estivo: Roberto Mancini potrebbe tornare sulla panchina della Sampdoria.

Pensioni, la beffa per chi è nato tra il 1961 e il 1967: ecco perché potrebbe allungarsi l'età di uscitaChi è nato tra il 1961 e il 1967 potrebbe andare in pensione più tardi rispetto a quanto immaginato fino a pochi anni fa.