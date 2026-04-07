Mente e corpo s' incontrano a Borgo Roma | al via lo sport in psichiatria

A Borgo Roma, nella struttura di Psichiatria B, è stata avviata un'iniziativa che integra l'attività fisica nei percorsi di cura. La novità mira a coinvolgere i pazienti in sessioni sportive, portando la pratica motoria all’interno del percorso terapeutico. Questa proposta si inserisce in un progetto più ampio che collega il benessere fisico e mentale, con l’obiettivo di offrire nuove modalità di supporto ai soggetti assistiti.

Gli studenti di scienze motorie guidano i pazienti verso il benessere fisico e mentale attraverso un progetto innovativo L'attività fisica entra nelle corsie della Psichiatria B di Borgo Roma grazie a un'iniziativa che mira a rompere gli schemi tradizionali della cura. Il progetto nasce dalla stretta collaborazione tra la struttura dell'Aoui, diretta dal professor Corrado Barbui, e il corso di laurea in scienze motorie dell'Università di Verona. L'iniziativa affronta in modo globale i bisogni delle persone con disturbi mentali, cercando di superare la storica e spesso controproducente separazione tra salute fisica e mentale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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MyAouiVerona, è attiva l'app per orientarsi negli ospedali di Borgo Trento e Borgo RomaNavigazione guidata, percorsi dedicati e feedback vocali a misura di paziente, per accompagnare i cittadini all'interno delle strutture dell'Azienda...