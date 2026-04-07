Oggi, 7 aprile, presso l’Unità Operativa Complessa di Psichiatria B di Borgo Roma, è stato avviato un nuovo protocollo che prevede l’inserimento di attività motorie nei percorsi di cura dei pazienti ricoverati. Si tratta di un intervento che mira a integrare la terapia psichiatrica con esercizi fisici, adottando un approccio più completo per il trattamento di chi si trova in cura presso questa struttura.

L’Uoc di Psichiatria B di Borgo Roma avvia oggi, 7 aprile, un programma innovativo che integra l’attività motoria nei percorsi di cura per i degenti. L’iniziativa nasce da un accordo tra l’Azienda Ospedaliera e l’Università di Verona, specificamente attraverso il corso di laurea in Scienze motorie. Il progetto mira a scardinare la separazione tradizionale tra benessere fisico e salute mentale, portando l’esercizio fisico direttamente all’interno del reparto. L’idea è quella di considerare il movimento non come un semplice complemento, ma come un vero e proprio strumento terapeutico per i pazienti ricoverati. La lotta contro i rischi della sedentarietà in clinica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mente e corpo: il nuovo protocollo motorio per la psichiatria

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La mente ha fame. Di cibo ma anche di pensieri positivi e rigenerativi. La giornalista @elianaliotta, ospite a @orasolaretv2000, lo dice con chiarezza: «È importante ciò che mangiamo, ma conta anche come viviamo». La puntata è disponibile su Play2000 x.com

Il primo giocatore dell'Inter che vi viene in mente con questo numero è... - facebook.com facebook