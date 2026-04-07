Meningite fulminante in Italia Giovanna morta così I sintomi a cui fare estrema attenzione

Due casi di meningite si sono verificati in breve tempo in una regione italiana, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale. Una donna ha perso la vita a causa di una forma fulminante della malattia, che si sviluppa rapidamente e può portare a conseguenze mortali se non trattata tempestivamente. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano a prestare attenzione ai sintomi come febbre alta, mal di testa intenso e rigidità del collo.

L’Abruzzo si ritrova improvvisamente stretto nella morsa del dolore e della preoccupazione per due casi di meningite che hanno colpito il territorio a brevissima distanza l’uno dall’altro. La notizia più tragica arriva da Pescara, dove Giovanna Romano, 51 anni, è stata strappata alla vita da una forma fulminante del batterio che non le ha lasciato scampo. La donna, figura centralissima della vita culturale cittadina, si è spenta sabato all’ospedale di Pescara dopo un tracollo clinico rapidissimo: dai primi sintomi alla corsa disperata in pronto soccorso, fino all’esito irreversibile avvenuto in poche ore nonostante il massimo sforzo dei medici del reparto di malattie infettive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meningite fulminante in Italia, Giovanna morta così. I sintomi a cui fare estrema attenzione Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna RomanoMolto attiva proprio nell'ambiente culturale e artistico pescarese, era originaria della Campania. Leggi anche: Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese Meningite B, l'allarme di Matteo Bassetti: «Tra i focolai più esplosivi mai visti» Temi più discussi: Meningite: come proteggere bambini e adolescenti?; Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti; Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo grave; Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne. Meningite, due casi in Italia: un decesso ed un minorenne in condizioni graviL'indagine epidemiologica avviata dalla Asl si è concetrata sui luoghi e contatti frequentati dalle due persone ... notizie.it Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enneUn 15enne di Chieti è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara a causa di una meningite. Il ragazzo, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, era arrivato all'ospedale di Chieti con i s ... rainews.it Ultim'ora La donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della città - facebook.com facebook Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne x.com