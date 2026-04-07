Meningite fulminante in Abruzzo i 2 pazienti e i sintomi ‘spia’ 

Da lapresse.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo sono stati segnalati due casi di meningite, uno dei quali ha portato alla morte di una donna di 51 anni all'ospedale di Pescara. Il secondo paziente è un ragazzo di 15 anni, attualmente in condizioni critiche presso un'altra struttura ospedaliera della regione. La meningite, in forma fulminante, si manifesta con sintomi che possono insospettire e richiedono un intervento rapido.

La meningite torna a preoccupare anche nel nostro Paese, dopo i due casi segnalati in Abruzzo. Una donna di 51 anni è morta nei giorni scorsi all’ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante, mentre un 15enne di Chieti è ricoverato in gravi condizioni. Ma quali sono i sintomi della meningite e come distinguere le forme fulminanti? “Nelle prime fasi della malattia possono essere simili all’influenza come mal di testa, sonnolenza e mancanza di appetito. Dopo 2-3 giorni, possono peggiorare. I disturbi caratteristici della meningite, indipendentemente dal microrganismo che l’ha causata (batterio o virus), sono febbre alta, nausea, vomito, rigidità della nuca, ma anche fotofobia e stato mentale alterato”, dice a LaSalute di LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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