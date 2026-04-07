Meningite fulminante in Abruzzo i 2 pazienti e i sintomi ‘spia’

In Abruzzo sono stati segnalati due casi di meningite, uno dei quali ha portato alla morte di una donna di 51 anni all'ospedale di Pescara. Il secondo paziente è un ragazzo di 15 anni, attualmente in condizioni critiche presso un'altra struttura ospedaliera della regione. La meningite, in forma fulminante, si manifesta con sintomi che possono insospettire e richiedono un intervento rapido.

La meningite torna a preoccupare anche nel nostro Paese, dopo i due casi segnalati in Abruzzo. Una donna di 51 anni è morta nei giorni scorsi all’ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante, mentre un 15enne di Chieti è ricoverato in gravi condizioni. Ma quali sono i sintomi della meningite e come distinguere le forme fulminanti? “Nelle prime fasi della malattia possono essere simili all’influenza come mal di testa, sonnolenza e mancanza di appetito. Dopo 2-3 giorni, possono peggiorare. I disturbi caratteristici della meningite, indipendentemente dal microrganismo che l’ha causata (batterio o virus), sono febbre alta, nausea, vomito, rigidità della nuca, ma anche fotofobia e stato mentale alterato”, dice a LaSalute di LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meningite fulminante in Abruzzo, i 2 pazienti e i sintomi ‘spia’ Meningite fulminante in Italia, Giovanna morta così. I sintomi a cui fare estrema attenzioneL’Abruzzo si ritrova improvvisamente stretto nella morsa del dolore e della preoccupazione per due casi di meningite che hanno colpito il territorio... Un caso di meningite fulminante in Abruzzo: avviata la profilassiUn caso di meningite fulminante è stato registrato in Abruzzo su un paziente di Bellante che è deceduto il 24 febbraio poco dopo l’arrivo nel pronto... Meningite B, l'allarme di Matteo Bassetti: «Tra i focolai più esplosivi mai visti» Temi più discussi: Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese; Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne; Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti; Un giovane di 15 anni è ricoverato in Rianimazione dopo aver contratto la meningite: le sue condizioni sono critiche. Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano morta dopo poche ore in ospedale: Tragedia improvvisaDue casi di meningite fulminante colpiscono l'Abruzzo: morta una donna di 51 anni a Pescara, ricoverato in prognosi riservata un 15enne ... virgilio.it GIOVANNA ROMANO Meningite fulminante a Pescara, muore a 51 anni Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiHome // Prima pagina // Meningite fulminante a Pescara, muore a 51 anni Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di Chieti ... statoquotidiano.it La meningite -definita come fulminante - è un errore di comunicazione. Una signora è morta a Pescara e un ragazzo di 15 anni è gravissimo - facebook.com facebook Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne x.com