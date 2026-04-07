Menarini di Flumeri i lavoratori scrivono al Ministro | Vogliamo il diritto a lavorare non l' assistenza

I dipendenti dello stabilimento Menarini di Flumeri hanno scritto al Ministro delle Imprese e del Made in Italy per segnalare la crisi che interessa l’impianto irpino, attualmente gestito dal Gruppo Seri. Nella lettera, i lavoratori chiedono un intervento tempestivo e sottolineano il desiderio di mantenere il diritto al lavoro, evidenziando la situazione di stallo che coinvolge l’intera azienda.

I lavoratori dello stabilimento Menarini di Flumeri, in provincia di Avellino, hanno inviato una lettera formale al Ministro delle Imprese e del Made in Italy per chiedere un intervento immediato sulla crisi che paralizza il sito produttivo irpino, oggi sotto la gestione del Gruppo Seri Industrial. La missiva denuncia tre mesi di cassa integrazione, l'assenza di nuove commesse e il mancato ingresso del partner tecnologico internazionale annunciato in sede di trattativa. I lavoratori non chiedono sussidi: chiedono di tornare a produrre. Le maestranze ricordano di aver rispettato gli impegni assunti nel percorso di rilancio dello stabilimento, già noto come IIA — Industria Italiana Autobus — prima del passaggio al Gruppo Seri. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Vertenza Menarini, i lavoratori scrive al Ministro: “Incontro urgente”Tempo di lettura: 2 minutiLa lettera aperta dei lavoratori della Menarini – Stabilimento di Flumeri al Ministro delle Imprese e del Made in Italy:...

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Menarini, i lavoratori di Flumeri scrivono al ministro: Subito un incontro, così si mette a rischio il futuro di centinaia di famiglieUn appello forte, diretto, carico di preoccupazione ma anche di richieste precise. I lavoratori dello stabilimento Menarini di Flumeri hanno scritto al Ministro delle Imprese e del Made in Italy per s ... irpinianews.it

Menarini Flumeri, i lavoratori al Ministro: «Subito un incontro, a rischio centinaia di famiglie»Le scriviamo a nome delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Menarini di Flumeri (AV). Torniamo a rivolgerci a Lei perché il silenzio e l’immobilità degli ultimi mesi stanno mettendo seri ... orticalab.it

La FIOM CGIL di Avellino presenta il rapporto sulla crisi dello stabilimento Menarini di Flumeri e le prospettive di rilancio industriale. I lavoratori sono tutti in cassa integrazione per mancanza di commesse e si punta a costruire una strategia condivisa con istitu - facebook.com facebook