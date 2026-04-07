Men Go Music Fest 2026 Il programma completo

Il MenGo Music Fest 2026 si terrà dal 14 al 18 luglio presso Il Prato di Arezzo. L'evento, che si svolge ogni anno, presenta un cartellone che viene aggiornato periodicamente. La manifestazione prevede diverse giornate dedicate a concerti e spettacoli musicali, attirando pubblico da varie zone. Per il momento, non sono stati ancora comunicati tutti i dettagli del programma completo.

Il programma (in continuo aggiornamento) dell'edizione 2026 del MenGo Music Fest, la kermesse musicale in calendario dal 14 al 18 luglio al Il Prato di Arezzo. Le date, i concerti, gli ingressi gratis e i biglietti. Sabato 11 luglio arrivano sul palco del MenGo Music Fest i Subsonica con il loro tour estivo Terre Rare: 26-96. Francesco Motta arriva al festival con “La fine dei vent’anni – 10th Anniversary”, il tour estivo che celebra i 10 anni dall’uscita del suo iconico album di debutto. Emma Nolde è una di quelle artiste che quando salgono sul palco cambia proprio l’atmosfera. Scrittura personale, suono che spazia tra indie, rock ed elettronica, e un’energia che arriva subito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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