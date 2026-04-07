Dopo la vittoria del no nel referendum sulla separazione delle carriere, la leader del partito ha annunciato una serie di cambiamenti all’interno del movimento politico. Sono previste dimissioni di alcuni esponenti e una revisione delle strutture interne, in risposta ai risultati elettorali. La decisione arriva in un momento di tensioni e di riflessione, con l’obiettivo di rafforzare la posizione del partito in vista di prossime sfide politiche.

Giorgia Meloni affronta una fase di profonda revisione politica dopo la sconfitta referendaria sulla separazione delle carriere, che ha il no prevalere con un margine superiore a sette punti percentuali. Il momento di crisi si manifesta nel giardino della sua abitazione, dove la premier, vestita con un golfino chiaro, ha riconosciuto l’esito del voto come una decisione degli italiani che va rispettata. Questo risultato rappresenta il primo arresto significativo dopo un periodo di successi, culminato nell’immagine di forza mostrata durante il G7 a Borgo Egnazia, tra i ritmi della pizzica salentina. La consapevolezza dell’errore è alta, tanto che la presidente del Consiglio ha già comunicato ai suoi collaboratori che non c’è più spazio per distrazioni o sviste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni, scossone dopo il referendum: dimissioni e pulizia interna

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Renzi cita il vecchio tweet di Meloni in cui chiese le dimissioni dopo il ko al referendum nel 2016: "E tu?"Opposizioni all’attacco del governo Meloni dopo la netta vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia.

Temi più discussi: Meloni valuta scenari dopo il referendum: voto anticipato tra ipotesi; Sondaggi, Meloni e Fdi calano mentre l'incremento di Pd e M5s porta il campo largo a superare il centrodestra - La Supermedia Youtrend; Meloni prima blinda il governo, poi la missione a sorpresa nel Golfo; Meloni lavora sulle accise e frena sul rimpasto. Via alla legge elettorale.

Meloni blinda il governo, poi la missione a sorpresa nel GolfoUn doppio blitz, prima con la nomina di Gianmarco Mazzi come nuovo ministro del Turismo, poi con la missione nel Golfo, dopo avere approvato la proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio. ansa.it

Crisi di governo dopo il referendum: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, tensione tra Meloni e SantanchèL’esito del referendum provoca un forte scossone politico all’interno dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, con le dimissioni di due figure di primo piano del Ministero della Giustizia e nuove ten ... online-news.it

Il senatore Pd: “La vittoria del No è un alt al governo. Meloni non si dimetterà, ma l’agenda interna è da rifare. Il centrosinistra non pensi a consultazioni o federatori. Prima vengono i temi concreti e le alleanze” Leggi l'articolo #Politica - facebook.com facebook

Impietoso #Verderami: "Come i pesci rossi". Così sotterra la sinistra #quartarepubblica #meloni x.com