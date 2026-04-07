Meloni parla di camorra e dell' arresto di Mazzarella | Colpo importante

Il presidente del Consiglio ha commentato l’arresto di un noto boss della camorra, definendolo un “colpo importante”. Ha espresso inoltre apprezzamento per l’operato delle forze dell’ordine e della Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno portato alla cattura del latitante, considerato tra i più pericolosi. L’intervento si è concentrato sulla collaborazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie nel contrasto alla criminalità organizzata.

"Complimenti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e alla Direzione Distrettuale Antimafia per la cattura del boss latitante Roberto Mazzarella, tra i latitanti di massima pericolosità. Un colpo importante alla camorra e un segnale chiaro: lo Stato c'è e non arretra. Il Governo continuerà a fare la sua parte, sostenendo con determinazione il lavoro di chi ogni giorno combatte la criminalità organizzata per difendere legalità e sicurezza". Con queste parole sui social la premier Giorgia Meloni si è complimentata con gli investigatori per l'arresto di Mazzarella. A farle eco è stata la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Arrestato il superlatitante Roberto Mazzarella, un duro colpo per la camorra.

Leggi anche: Arrestato il capoclan ricercato Roberto Mazzarella, Meloni: "Lo Stato c'è". Le fasi dell'arresto

Temi più discussi: Un colpo importante alla camorra e un segnale chiaro: lo Stato c’è e non arretra.; La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera; Camorra, catturato il boss latitante Roberto Mazzarella; La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d'Italia.

Camorra, catturato boss latitante Mazzarella. Meloni: Segnale chiaro, Stato non arretraEra stato inserito dal Ministero dell'Interno tra i latitanti di massima pericolosità ed era ricercato per l'omicidio di un innocente. Questa notte la cattura del 48enne che è stato individuato in una ... tg24.sky.it

Camorra, arresto del Boss. La premier Meloni: Segnale chiaro, lo Stato c'è e non arretraDopo l'arresto del boss mafioso Roberto Mazzarella, avvenuto oggi 4 aprile dopo un'operazione delle Forze dell'Ordine, è arrivato ... iltempo.it

Meloni, ora parla Celentano: “La scelta del Gover… Altro… - facebook.com facebook

Prima di parlare della riapertura dello stretto di Hormuz, l’Italia deve opporsi con fermezza alla palese violazione del Diritto Internazionale da parte degli aggressori americano-sionisti! L’insicurezza nello stretto di Hormuz è il risultato diretto dell’aggressione d x.com