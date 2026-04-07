Melegnano chiede silenzio e finisce accoltellato | l’attacco brutale

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 39 anni è stato ferito con un coltello in via Zuavi a Melegnano. La vittima, un professionista residente in città, aveva chiesto silenzio prima di essere aggredita. L’incidente si è verificato in un momento in cui si trovava in strada, ma i motivi dell’aggressione non sono ancora chiari. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Giuseppe Nolè, un professionista di 39 anni residente a Melegnano, è stato aggredito con un coltello nella notte tra sabato e domenica, mentre si trovava in via Zuavi. L’episodio, avvenuto durante le celebrazioni pasquali, ha il coinvolgimento di tre giovani che hanno colpito l’uomo all’avambraccio dopo che questi aveva chiesto loro di abbassare il volume della musica. Il fatto si è consumato intorno all’una e trenta del mattino. Giuseppe Nolè, che lavora come sviluppatore di siti internet per il digital marketing e spesso opera in orari notturni, stava camminando verso un distributore automatico per bere un caffè quando ha intercettato un gruppo di circa tre individui, stimabili intorno ai 25 anni e di origine nordafricana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melegnano, chiede silenzio e finisce accoltellato: l’attacco brutale Brutale attacco russo a Kharkiv, sventrato condominio: 7 morti, anche bambini. Zelensky: “Non cali il silenzio sull’Ucraina”Kiev, 7 marzo 2026 – Mentre i riflettori sono puntati sul conflitto in Medio Oriente, non si ferma la guerra in Ucraina che oggi conta altri sette... Brutale attacco russo a Kharkiv, sventrato condominio: anche bambini tra i morti. Zelensky: “Non cali il silenzio sull’Ucraina”Kiev, 7 marzo 2026 – Mentre i riflettori sono puntati sul conflitto in Medio Oriente, non si ferma la guerra in Ucraina che oggi conta altri sette... Si parla di: Chiede a tre giovani di fare silenzio: in cambio riceve una coltellata; Chiede a tre giovani di fare silenzio | in cambio riceve una coltellata. Chiede a tre giovani di fare silenzio: in cambio riceve una coltellataMelegnano, vittima dell’attacco un web designer di 39 anni: Puntavano al mio volto, forse volevano rapinarmi. Un passante, maestro di arti marziali, ha poi chiamato il 112 ... msn.com