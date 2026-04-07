Melania Trump e il mistero della sosia | il web impazzisce per un sorriso

Durante un evento pasquale alla Casa Bianca, il 5 aprile, la presenza di Melania Trump ha suscitato discussioni sui social media, in particolare riguardo a un sorriso che ha portato alcuni utenti a notare una possibile somiglianza con una sosia. La partecipazione è stata ampiamente commentata online, dove sono stati condivisi numerosi screenshot e confronti visivi. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, creando un vivace scambio di opinioni tra gli utenti.

Melania Trump è tornata al centro di un acceso dibattito online dopo la sua partecipazione all’evento pasquale della Casa Bianca lunedì 5 aprile, riaccendendo le speculazioni sull’utilizzo di una sosia. La First Lady ha preso parte alla tradizionale celebrazione dell’Easter Egg Roll, un appuntamento che affonda le sue radici nel 1878, durante il mandato di Rutherford B. Hayes. Durante la manifestazione, la donna ha rivolto un messaggio alla folla sottolineando l’importanza di quell’occasione, legata anche al 250esimo anniversario della nascita della nazione. L’attenzione dei presenti e degli utenti del web si è concentrata su un momento specifico in cui Donald Trump, 79 anni, ha cercato la moglie tra la folla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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