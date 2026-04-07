Mazda ha sospeso la produzione di veicoli per il Medio Oriente

Mazda ha deciso di sospendere temporaneamente la produzione di veicoli destinati al Medio Oriente nei mesi di aprile e maggio. La decisione deriva dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha influito sulle operazioni di consegna e distribuzione dei veicoli. La casa automobilistica ha comunicato che questa misura riguarda esclusivamente i modelli destinati a quella regione e che la produzione in altri mercati continua normalmente.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Mazda ha sospeso la produzione domestica di veicoli destinati al Medio Oriente per i mesi di aprile e maggio, a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Lo rendono noto fonti aziendali, citate dai media nipponici, spiegando che la misura della casa automobilistica riguarda circa 30.000 veicoli l'anno esportati in Arabia Saudita, Israele e altri mercati della regione. Il Pentagono ha cancellato una conferenza stampa del segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, e del capo dello Stato Maggiore Congiunto Usa, il generale Dan Caine, prevista oggi alle 14:00 italiane. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, giù la produzione il manifatturiero perderà tra l’1,5 e il 2,9% Guerra Medio Oriente: produzione fiorentina in calo finoLa guerra in Medio Oriente sta già proiettando ombre sulla produzione manifatturiera fiorentina del primo trimestre 2026. Argomenti più discussi: Mazda ferma la produzione di auto per il Medio Oriente: crisi di Hormuz blocca le esportazioni; Borse oggi schiacciate dal nuovo balzo del petrolio a 105 dollari con l’aumento delle tensioni in Medio Oriente. Asia ottimista sui tech. Mazda ferma la produzione di auto per il Medio OrienteMazda ha sospeso la produzione domestica di veicoli destinati al Medio Oriente per i mesi di aprile e maggio, a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. (ANSA) ... ansa.it Mazda sospende la produzione di veicoli destinati al Medio Oriente per aprile e maggioLa misura riguarda circa 30.000 auto l'anno a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz; la produzione in Giappone verrà riallocata verso Europa e altri mercati ... laregione.ch Gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente - facebook.com facebook È iniziato il trentanovesimo giorno di guerra in Medio Oriente, che è anche l’ultimo prima della scadenza dell’ultimatum di Donald Trump all’Iran. x.com