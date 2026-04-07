Maxi controlli a Monza identificate 140 persone | 2 veicoli sequestrati

Durante la giornata di Pasquetta, le forze dell’ordine di Monza e Brianza hanno effettuato controlli straordinari che hanno portato all’identificazione di 140 persone. Durante l’operazione sono stati sequestrati due veicoli. L’intervento ha visto la collaborazione tra polizia di stato, polizia ferroviaria e polizia locale, con l’obiettivo di presidiare le zone più frequentate e garantire la sicurezza pubblica.

Una Pasquetta di controlli straordinari per gli agenti della questura di Monza e Brianza con un intervento congiunto di polizia di stato, ferroviaria e locale.L’attività dei poliziotti si è svolta sia nella fascia mattutina sia in quella pomeridiana con 20 operatori complessivi, suddivisi nei due turni operativi e tramite posti di controllo, vigilanza e passaggi nelle zone sensibili. I servizi si sono concentrati nel centro cittadino, nei pressi della stazione ferroviaria, nei luoghi di aggregazione giovanile e all’interno del Parco di Monza.Ben 140 le persone identificate, di cui 20 risultate con precedenti di polizia, mentre i veicoli controllati sono stati 51 veicoli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Controlli a tappeto in centro e in stazione: identificate 100 persone, 14 con precedentiServizi straordinari che, fanno sapere dalla Questura, proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree più frequentate e sensibili del territorio. mbnews.it

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