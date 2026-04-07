Max Mara presenta la collezione Jene dedicata all’inverno, realizzata con tessuti di lana e cashmere. La linea si concentra su capi pensati per offrire eleganza e calore durante la stagione fredda. Nell’annuncio sono presenti anche riferimenti a link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista attraverso di essi.

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© Ameve.eu - Max Mara Jene: Lana e Cashmere per un inverno elegante

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